Vaticano: Bergoglio, troppi giovani cercano il suicidio invece di sognare

- Monito del Santo Padre durante il discorso per i giovani del 24mo progetto Policoro: "Troppi giovani cercano il suicidio mentre devono sognare". Sua Santità ha spiegato: "Ci sono giovani che hanno smesso di sognare. È triste, perché la vocazione di un giovane è sognare". "In questo momento in Italia, voglio fermarmi su una cosa grave: la disoccupazione che fa sì che tanti giovani cerchino un’alienazione. Voi sapete tante cose, un numero consistente cerca il suicidio. Poi, alienarsi, andare fuori della vita, in un momento nel quale non siamo nell’estate della vita demografica italiana; siamo nell’inverno". Bergoglio ha parlato all’Italia raccomandando che sia garantito un futuro ai suoi giovani: "Ci mancano i giovani e per questo i giovani non possono darsi il lusso di non entrare in questo lavoro. La media dell’età in Italia è 47 anni. Beh, siete vecchi. Non ha futuro". Poi l’osservazione sulla condizione economica precaria dei ragazzi che non riescono a mettere su una famiglia e non riescono a diventare genitori: "Dovete reagire contro questo. Che i giovani incomincino a sognare, a fare i genitori, a fare figli. E per questo, che abbiano dei lavori. Il lavoro è un po' una garanzia di questo futuro". (Civ)