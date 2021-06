Covid: nel Lazio riaperte prenotazioni last minute per open week vaccinale over 18 Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per l'open week vaccinale over 18 Astrazeneca festa della Repubblica sono state riaperte le prenotazioni last minute per oggi e domani negli hub Nuvola, Acea, Termini e Polo Natatorio di Ostia. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Le prossime date di apertura delle prenotazioni per il vaccino anti Covid, dopo open week, sono: da domani domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d'età 39-35 (nati 1982-1986); da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991); da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996); domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004). (Rer)