Messico: covid, almeno sette paesi interessati a sperimentare vaccino "Patria" (2)

- L'augurio delle autorità messicane è che il vaccino, possa essere avviato entro la fine dell'anno alla fase III. A metà febbraio, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva parlato della ricerca portata avanti dal Conacyt per un vaccino nazionale, esprimendo l'auspicio di poterlo chiamare "Patria". "Così come esiste 'Soberana' (sovrana) a Cuba, cosa che ci fa inoltre molto piacere, in Messico anche si stanno facendo ricerche e suggeriremo che il vaccino si possa chiamare Patria", aveva detto il capo dello stato. L'obiettivo delle autorità farmaceutiche è quella di chiedere l'uso in emergenza per il vaccino nazionale, entro dicembre. (Mec)