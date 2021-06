© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio dal 15 giugno la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione del vaccino anti Covid al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito. Sono previsti Junior open day in tutto il Lazio anche per 12/16 anni. Il primo sarà a Rieti domani domenica 6 giugno. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)