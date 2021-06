G7: Gentiloni su accordo tassazione, auspicabile estendere questo risultato al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono le condizioni per far in modo che l’accordo sui due pilastri della tassazione globale raggiunto oggi in sede del G7 possa trovare un seguito durante la riunione del G20 a presidenza italiana a Venezia nel mese di luglio. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. “Da un lato l’idea di una tassazione del 20 per cento dei profitti che eccedono il margine del 10 per cento per quanto riguarda i giganti vincitori di questa crisi, circa un centinaio di multinazionali. Dall’altro una tassazione minima che sia almeno al 15 per cento. Due decisioni straordinarie che impegnano il G7. La sfida importante sarà proseguire il cammino”, ha detto Gentiloni. (Rel)