Ue: Gentiloni, accordo tassazione minima metterà freno a ricordo a paradisi fiscali

- L’accordo sulla tassazione minima consentirà, a livello dell'Unione europea, di mettere un freno alla concorrenza sleale, alla corsa al ribasso, al ricorso ai paradisi fiscali. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. L’accordo sui due pilastri della tassazione globale raggiunto in sede del G7 per l’Ue dei grandissimi vantaggi e contiene anche delle sfide, ha spiegato il commissario. “I vantaggi sono che la riallocazione delle tasse che derivano da questi profitti – anche se riguarda un numero ristretto di multinazionali – avrà un impatto economico positivo per i Paesi europei, ma anche a livello politico e sociale. Ora, infatti, è chiaro che tutti siano consapevoli che i grandi vincitori di questa crisi debbano dare un contributo”, ha detto Gentiloni. Per quanto concerne la tassazione minima, Gentiloni afferma che “sarà di grandissimo aiuto anche per le dinamiche del mercato unico europeo, dove non possono continuare a convivere livelli di tassazione troppo competitivi. È un treno globale che servirà a far muovere alcuni vagoni europei”. (Rel)