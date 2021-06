Razzismo: Carfagna, tragico portato dimostrato da vicenda Seid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina alla famiglia e agli amici di Seid Visin, colpiti da una vicenda che strazia il cuore e dimostra il tragico portato del razzismo. La disperazione che emerge dalla lettera di questo ragazzo giovanissimo, nel fiore degli anni e delle energie, è una macchia che deve riempire di vergogna chiunque coltivi il disprezzo verso l’altro". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Com)