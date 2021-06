G7: Gentiloni, accordo su tassazione possibile anche grazie a cambio politica Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti sui due pilastri della tassazione globale durante la riunione del G7 Finanze a Londra sono stati possibili anche grazie al cambio di politica dell’amministrazione statunitense. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. “Non sarebbe obiettivo dimenticare il fatto che tutti questi risultati sono stati resi possibili, oltre che dal clima di ottimismo e dal fatto che vediamo i segni di una ripresa in corso, dal cambio di politica dell’amministrazione statunitense”, ha detto Gentiloni. “Senza Janet Yellen sarebbe stato sinceramente molto difficile avere questo rilancio, una spinta multilaterale che è il senso di questo G7 dopo tante tensioni fra le due sponde dell’Atlantico e anche qualche tensione fra noi europei”, ha aggiunto il commissario. “Qui c’è un grande messaggio simbolico ma anche sostanziale: tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il ruolo personale della segretaria al Tesoro Janet Yellen”, ha ribadito Gentiloni. (Rel)