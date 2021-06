Carabinieri: Figliomeni (Fd'I), grati per il servizio alla Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo il 207esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri e vogliamo esternare i nostri sentimenti di riconoscenza per tutte le donne e gli uomini dell'Istituzione che, a sprezzo del pericolo, sono sempre in prima linea per la difesa del nostro Paese anche nell'anno della pandemia al quale sono stati chiamati". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Tra le altre cose, a garantire il rispetto delle misure stabilite dalle autorità di Governo per contenere la diffusione del virus, all'assistenza delle persone più fragili, nonché alla consegna dei tablet per far garantire ai nostri giovani, linfa futura del nostro Paese, la possibilità di continuare ad apprendere seppur a distanza - aggiunge Figliomeni -. La Medaglia d'Oro al Valore Civile conferita oggi è il giusto riconoscimento per un'Istituzione sempre al servizio del Paese. Infine, in questo giorno di festa, il nostro pensiero va al carabiniere Vittorio Iacovacci barbaramente ucciso, insieme all'Ambasciatore Attanasio, in un vile attentato in Congo e a tutti coloro che sono caduti in servizio".(Com)