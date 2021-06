G7: Gentiloni, lavoriamo per ridiscutere le regole globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei momenti successivi a crisi drammatiche come quella della pandemia c’è sempre l’occasione di ridisegnare le regole globali, per questo occorre lavorare per immaginare un quadro di nuove decisioni e regole a livello globale. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, al termine della riunione dei ministri delle Finanze del G7, che si è tenuta oggi a Londra. “L’incontro di oggi è stato molto importante e utile. Il clima positivo ha favorito un esito positivo dell’incontro. Adesso che stiamo uscendo da una situazione drammatica cerchiamo di immaginare un quadro di decisioni e regole nuove dal momento che alcune cose sono state superate. Questo è il senso delle decisioni prese oggi, come ad esempio quella di rendere obbligatoria la trasparenza finanziaria delle grandi imprese da un punto di vista ambientale. Ciò contribuirà a indirizzare fonti di finanziamento verso la transizione climatica, questo è molto importante”, ha detto Gentiloni. “Come noto, il G7 ha deciso di mobilitare 650 miliardi di dollari di risorse aggiuntive tramite l’Fmi a sostegno dei Paesi più poveri e in questi giorni abbiamo discusso di dove indirizzare queste risorse. È cominciata una discussione sul carbon tracking, in merito al quale presenteremo una proposta a metà luglio. Su questo tema c’è una comune consapevolezza di dover lavorare per far convivere gli strumenti esistenti, anche se diversi. Una soluzione uguale per tutti sarebbe difficile da realizzare in tempi brevi, ciò nonostante abbiamo convenuto sul fatto che diversi schemi e proposte possono convivere”, ha aggiunto Gentiloni.(Rel)