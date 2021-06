Decreto Pa: Bonafede (M5s), confermato piano assunzioni giustizia, ringrazio Cartabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre pensato che, prima di tutto, la giustizia avesse bisogno di investimenti. Nel provvedimento approvato ieri in Cdm viene portato avanti il piano assunzionale previsto dal precedente governo nel Pnrr in materia di giustizia: oltre 20.000 assunzioni, che si vanno ad aggiungere a tutte le assunzioni già approvate negli ultimi tre anni fuori dal Recovery plan (oltre 15.000)". Lo scrive su Facebook l'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s). "Mi sono sempre rifiutato di raccogliere le polemiche strumentali sulla giustizia. Ho preferito lavorare alle fondamenta di un sistema così importante per la nostra democrazia per renderlo finalmente efficiente. I frutti - aggiunge - cominciano già a vedersi e saranno sempre più tangibili. Penso soltanto ai passi avanti enormi già fatti nell'opera di digitalizzazione". "Ringrazio la ministra Cartabia per la continuità che ha voluto imprimere nel progetto di realizzazione degli investimenti previsti. Ringrazio anche tutte quelle forze politiche che hanno cambiato idea e che qualche mese fa, sullo stesso piano assunzioni, erano addirittura disposte a far cadere il governo Conte II" conclude. (Rin)