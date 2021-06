G7: Gentiloni, discussa possibilità di coordinamento capacità produttive dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze dei Paesi membri del G7, riuniti oggi a Londra, hanno discusso della possibilità di un coordinamento per aumento le capacità produttive dei vaccini contro il Covid, che è uno dei limiti principali della campagna di vaccinazione. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, al termine della riunione. "Non è soltanto un limite finanziario. Le capacità di Covax (il meccanismo multilaterale delle Nazioni Unite per garantire l'accesso ai vaccini nei Paesi in via di sviluppo) sono state indebolite dalle difficoltà del maggiore fornitore di vaccini Covax, ovvero l'India. L'Ue ha lavorato con diversi Paesi a una mappatura degli impianti che potrebbero essere adattati ad un aumento delle capacità produttive dei vaccini, ce ne sono diversi in vari Paesi europei, tra cui due o tre anche in Italia"; ha detto Gentiloni.(Res)