Milano: Mascaretti (Fd'I), serve ampia rete di punti di ricarica per una vera mobilità green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Mascaretti capogruppo Fd'I a Palazzo Marino dichiara in una nota: "Inutile parlare di trasporto elettrico se non si realizza un'ampia rete di punti di ricarica per le autovetture elettriche. Sono necessari almeno ulteriori 10 mila punti di ricarica multipli distribuiti in tutta la città, a partire dalle periferie. Servono inoltre importanti incentivi per chi passa da auto vecchie ad auto elettriche o ibride, ma soprattutto serve un tavolo con i produttori per realizzare in Città parcheggi e soste semaforiche con ricarica a induzione". "Pronta la mia proposta green per chiedere che le ricariche per biciclette elettriche, motorini elettrici, monopattini e ovviamente auto elettriche avvenga totalmente con energia pulita prodotta da fonti rinnovabili, contrariamente a quanto avviene ora" conclude. (Com)