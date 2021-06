Carabinieri: Molteni, 207 anni in difesa di legalità e sicurezza di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno del 207mo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri rivolgo un profondo ringraziamento e un pensiero a tutte le donne e uomini in divisa che ogni giorno, con impegno, sacrificio e abnegazione difendono il Paese e garantiscono la sicurezza dei cittadini italiani. Un plauso alla loro grandissima professionalità e al loro senso del dovere a tutela della legalità operando con attenzione, equilibrio e saggezza". Lo dichiara in una nota Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. (Com)