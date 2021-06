G7: Gentiloni, accordo su tassazione da spinta formidabile per proseguire questo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta dell’accordo sulla tassazione fra i Paesi del G7 è formidabile per poter raggiungere un passo successivo. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. “Credo che dobbiamo dare la sensazione che quello che è stato raggiunto è un passo straordinario. Se uno guarda gli attori presenti attorno al tavolo, buona parte delle principali economie del mondo, fra loro non c’era un’intesa tre mesi fa su questo tema. Il fatto che sia stata raggiunta è un passo in avanti straordinario”, ha detto Gentiloni. “Sono convinto che sulla base di questo passo, un accordo negli incontri tecnici che ci saranno a fine giugno e nel G20 di luglio sia possibile ma non bisogna confondere i due piani”, ha proseguito. “L’accordo di cui abbiamo bisogno di raggiungere è un accordo più largo”, ha ribadito il commissario. (Rel)