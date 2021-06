Tunisia: leader Pdl Abir Moussi guida manifestazione contro Fratelli musulmani a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) tunisino, Abir Moussi, intende avviare un sit-in “aperto” finché il parlamento di Tunisi non sarà “liberato dal controllo dei Fratelli musulmani”. Moussi lo ha annunciato oggi in occasione di una manifestazione organizzata contro la Fratellanza nella capitale Tunisi, durante la quale hanno avuto luogo tensioni tra dimostranti e forze dell’ordine. In particolare, secondo l’emittente tunisina “Mosaique Fm”, le forze di sicurezza hanno cercato di impedire a Moussi di accedere alla piazza del Bardo, dove si trova la sede dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento tunisino); la leader del partito nazionalista e conservatore è tuttavia riuscita a superare lo stesso il cordone di sicurezza e a raggiungere la piazza. “Non ce ne andremo finché non libereremo il parlamento tunisino dall’influenza della Fratellanza”, ha detto Moussi, che ha chiesto le dimissioni del presidente dell’Arp, il leader del movimento islamico Ennahda Rached Ghannouchi. Moussi ha inoltre accusato i giornalisti di essere al servizio dell’”agenda della Fratellanza”, sostenendo che i media tunisini “boicottino” le sue attività. (Tut)