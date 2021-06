Vaticano: il Papa ai giovani del progetto Policoro, bisogna dare un’anima all’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questo tempo sentiamo la necessità di giovani che sappiano, alla luce del vangelo, dare un’anima all’economia, perché siamo consapevoli che ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie". Lo ha detto il Santo Padre parlando ai giovani swl il 25mo del progetto Policoro della Chiesa italiana. "Si tratta di aiutare le parrocchie e le diocesi a camminare e progettare sul grande del il lavoro - ha spiegato Francesco - cercando di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. È un problema di dignità. La dignità della persona non viene dai soldi, non viene dalle cose che si sanno, viene dal lavoro".(Civ)