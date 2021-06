Roma: violazioni norme anti-covid, alimenti scaduti e risse in centro, controlli interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi anti assembramento sono stati effettuati dalle forze dell'ordine, in piazza Campo de' Fiori e piazza Santa Caterina della Rota a Roma, dove è stato impiegato personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della polizia locale Roma Capitale. Durante il servizio sono state controllate 142 persone, di cui 46 minori. Elevate 4 sanzioni per le violazioni previste dalla normativa anti-Covid 19 e 2 per violazioni al Codice della Strada. Il personale della Divisione polizia amministrativa della Questura di Roma, nel corso di specifici controlli, ha sanzionato e disposto la chiusura di un esercizio di vicinato in piazza San Giuseppe Pallotti, dove è stato riscontrato che il titolare, conservava alimenti scaduti e non era in regola con la normativa Hccp. Il personale della polizia locale Roma Capitale ha provveduto ad effettuare un monitoraggio sull'uso della mascherina nei confronti di 1020 passanti e ha proceduto al controllo di 63 esercizi commerciali. (segue) (Rer)