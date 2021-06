Roma: violazioni norme anti-covid, alimenti scaduti e risse in centro, controlli interforze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli degli agenti, un 32enne è stato sorpreso a riprendere con una macchina fotografica le parti intime di numerose ragazze in Campo dei Fiori e, accompagnato presso gli uffici del Distretto Trevi, è stato identificato e denunciato. Gli agenti della polizia di Stato dello stesso distretto, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti in piazza del Biscione per una lite. L'avvicinamento repentino di una squadra del Reparto mobile ha, poi, evitato che due gruppi di giovani venissero a contatto tra di loro, disperdendoli velocemente. Il personale in servizio, inoltre, ha prontamente disciolto un gruppo di ragazzi che, defluendo dalle piazze attenzionate, avevano aggredito altri tre coetanei, per futili motivi, inseguendoli anche all'interno di un noto locale della zona. Il tempestivo intervento degli agenti li ha, però, messi in fuga. (segue) (Rer)