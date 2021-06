Roma: violazioni norme anti-covid, alimenti scaduti e risse in centro, controlli interforze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Questura sono al vaglio provvedimenti amministrativi da adottare nei confronti degli esercizi commerciali controllati durante i servizi predisposti, ai quali sono state già irrogate sanzioni per la somministrazione di alcolici ai minori. È in corso, inoltre, l'analisi di un'eventuale applicazione della sospensione della licenza per una settimana, con provvedimento del Questore, ai sensi dell'articolo 100 Tulps. (Rer)