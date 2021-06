Usa-Messico: "The Nation", Lopez Obrador "grande delusione per il mondo e il suo paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense "The Nation" ha pubblicato un nuovo articolo di pesanti critiche all'operato del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. Nel pezzo - "Amlo è stato una grande delusione per il mondo, per il Messico è stato molto peggio" - si denuncia un "crescente" scarto tra le promesse della campagna elettorale e quanto fatto nei primi due anni e mezzo di presidenza. Si tratta del secondo intervento apertamente polemico che la stampa internazionale riserva al capo dello Stato messicano nel giro di pochi giorni, dopo quello pubblicato sul quotidiano britannico "The Economist". Le critiche di "The Nation" si concentrano sulla gestione dell'emergenza sanitaria, ricordando tra le altre cose l'esibizione in pubblico di amuleti e santini per proteggersi dalle malattie, e i numeri che portano il Messico in cima alle classifiche mondiali, quanto a letalità della Covid-19. Nel mirino della testata progressista finiscono anche le politiche sociali, scommessa di prima grandezza del governo, che avrebbero beneficiato meno del dieci per cento della popolazione. (segue) (Nys)