Usa-Messico: "The Nation", Lopez Obrador "grande delusione per il mondo e il suo paese" (2)

- L'austerità ha invece funzionato per tutti tranne che per l'esercito, ironizza "The Nation" secondo cui ogni giorno in Messico vengono dispiegati 150mila elementi delle forze armate, con un numero di arresti da settembre 2019 a settembre 2020 che batte quelli registrati in un anno qualsiasi della passata lotta senza quartiere ai cartelli della droga. Si elogia l'aumento del salario minimo e il recupero di risorse dalla lotta alla corruzione, così come lo sforzo per portare a casa il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Ma non si fanno sconti sugli indici di violenza ancora troppo alti, così come sulla decisione di investire in infrastrutture ritenute a beneficio del turismo e di ridare centralità alle compagnie energetiche pubbliche, ignorando la necessità di accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili. (segue) (Nys)