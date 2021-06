Usa-Messico: "The Nation", Lopez Obrador "grande delusione per il mondo e il suo paese" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato, si leggeva nell'articolo, "sceglie una piccola parte dell'elettorato che sa che si metterà al suo fianco. Quando lo fa, dice che il popolo ha parlato", prosegue la testata ricordando tra le altre cose l'iniziativa di "convocare un referendum nazionale per mandare a giudizio per corruzione cinque dei sei suoi ex presidenti". La testata denuncia inoltre un clima di incertezza che le politiche del governo messicano rovescia sulla classe imprenditoriale, così come i numerosi bracci di ferro aperti con diverse agenzie di controllo, tra cui l'Istituto nazionale elettorale. Dagli ultimi tre anni di mandato "si capirà la profondità e la durata del danno che fa al Messico e alla sua democrazia". Le istituzioni messicane, "sono forti ma possono cedere dinanzi all'assalto sostenuto da un fanatico con appoggio popolare", scrive il quotidiano invitando i partiti dell'opposizione - anche loro responsabili del successo del presidente - a fare fronte comune per sconfiggerlo sin dalle elezioni del 6 giugno. (Nys)