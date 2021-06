Cultura: Raggi, riapre la torretta Valadier di Ponte Milvio, da giugno a settembre visite guidate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre oggi, al termine dei lavori di riqualificazione, la Torretta Valadier a Ponte Milvio, monumento simbolo del territorio con quattro appuntamenti previsti per l'estate tra giugno e settembre. L'accesso era stato interdetto, nel febbraio del 2012, a causa di diverse problematiche legate alla sicurezza degli spazi interni ed esterni. I lavori hanno riguardato la sostituzione e il rifacimento dell'impianto elettrico, la revisione dell'impianto idrico e degli scarichi, la riqualificazione degli spazi interni e la sostituzione del parafulmine. "Dopo 9 anni di chiusura, restituiamo ai cittadini un simbolo del territorio e un patrimonio della Capitale. Per il periodo estivo abbiamo previsto aperture straordinarie attraverso visite guidate e reso nuovamente fruibile questo gioiello architettonico, in un luogo molto suggestivo e ricco di storia. Un risultato ottenuto attraverso la collaborazione virtuosa di diversi protagonisti, in particolare la Sovrintendenza capitolina ed il Municipio XV", dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)