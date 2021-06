Cultura: Raggi, riapre la torretta Valadier di Ponte Milvio, da giugno a settembre visite guidate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi riusciamo a restituire ai cittadini, che lo chiedono da 9 anni, un monumento simbolo del Municipio XV. La riapertura della Torretta Valadier è stato un obiettivo prioritario per quest'Amministrazione, come per il Consiglio municipale, raggiunto attraverso l'impegno e la determinazione di tanti attori, istituzionali e non. In particolare mi sento di ringraziare l'ex Assessore alla Cultura Alessia Vivaldi, l'attuale Assessore Daniela Giuliani, i Direttori municipali Ernesto dello Vicario e Giovanna Giannoni, i Funzionari della Sovrintendenza Valentina Valerio e Antonella Gallitto", spiega il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli. Sarà possibile visitare la Torretta Valadier attraverso visite guidate gratuite che, per il momento, verranno effettuate una volta al mese nel periodo estivo (giugno-settembre), con prenotazione obbligatoria (www.arsinurbe.org/alla-scoperta-della-torretta-valadier/). I partecipanti saranno riuniti in gruppi di massimo 10 visitatori per turno e dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria. (Com)