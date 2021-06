Ambiente: Cingolani su plastica, transizione più lenta per quella a basso contenuto polimeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Produciamo 300 milioni di tonnellate di plastiche all'anno nel mondo. Buona parte di queste finisce nel mare. La direttiva Ue sull’uso della plastica è importante, dobbiamo abbattere l’utilizzo di queste plastiche. Fermo restando che lo spirito della direttiva è ineccepibile, abbiamo discusso di distinguere per le plastiche quelle in cui il contenuto di polimero è molto basso. In questo caso si può avere una transizione un po’ più lenta andando a pesare quanta plastica c’è in questi sistemi composti". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato nel corso di un incontro organizzato da Sky per la Giornata mondiale dell’ambiente. "È una soluzione ma non l’unica. La vera avverrà monitorando costantemente lo stato della tecnologia, avendo la capacità in tempo reale di modificare le linee guida in funzione di quello che emerge. È un settore che va veloce quasi quanto il digitale, bisogna essere pronti a cogliere le opportunità. Sicuramente dobbiamo ridurre le plastiche prodotte, questo è fuori di dubbio", ha concluso. (Rin)