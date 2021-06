© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottimo record del Lazio anche per test Covid-19. Tamponi, vaccini e rispetto delle regole. È così che il Lazio sta vincendo la durissima battaglia contro il Covid. Non abbassiamo la guardia: avanti così per tornare alla vita". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.(Rer)