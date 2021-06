Energia: Cingolani, 70 per cento verde entro 2030, per ora gas serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo fare tutte le cose che abbiamo promesso, da qui al 2030 dobbiamo essere in grado di avere almeno il 70 per cento di energia verde. Avanza un 30 per cento non prodotto da fonti rinnovabili, che al momento non può che essere gas. Dobbiamo stabilizzare una rete, fotovoltaico ed eolico ci sono quando c’è luce o vento, devo avere la sicurezza di avere uno stabilizzatore. Al momento il gas può essere una soluzione, ricordando che comunque rispetto al carbone decarbonizza". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato nel corso di un incontro organizzato da Sky per la Giornata mondiale dell’ambiente. "Dobbiamo installare - ha spiegato - 70 miliardi di watt di fonti rinnovabili al 2030, al momento ne abbiamo 50 miliardi, ogni anno, per nove anni, dovremo installare 8 miliardi di watt di impianti e ora ne impiantiamo solo 0,8 all'anno. Nel momento in cui riusciremo ad avere 70 miliardi di watt di rinnovabili al 2030, poi dovremo vedere se bastano. Al momento possiamo basarci su proiezioni che possiamo fare oggi. Poi ci sono le tecnologie nuove, come gli accumulatori, che possono essere in parte utilizzati per stabilizzare la rete. In dieci anni la tecnologia avanza, può darsi che riusciremo a utilizzarli. Il punto è che non si può ideologizzare queste cose. Qui si tratta di tecnologia, di consumi, di economia e di numero di abitanti", ha concluso Cingolani. (Rin)