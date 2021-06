Egitto: ministra Cooperazione, siamo primo partner commerciale della Russia in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è diventato il primo partner commerciale della Russia in Africa, dopo che il volume degli scambi commerciali ha raggiunto i 3,8 miliardi di dollari nel 2019. Lo ha detto la ministra della Cooperazione internazionale egiziana, Rania al Mashat, durante la partecipazione al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Al Mashat ha discusso con il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, dell'accordo di libero scambio tra l'Egitto e l'Unione Economica Eurasiatica e del progetto per realizzare la centrale nucleare di Dabaa, oltre agli investimenti russi in settori di interesse comune, in nuovi progetti nazionali, alla costruzione della zona industriale russa nel Canale di Suez e alla possibilità che il mercato egiziano diventi un hub di accesso ai prodotti russi per i Paesi arabi e africani. I due ministri hanno anche discusso della fornitura di 1.300 vagoni ferroviari all'Autorità nazionale delle ferrovie egiziane. (Cae)