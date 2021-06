© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie. Finalmente dalla parte giusta". Lo scrive in inglese su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, commentando la notizia dell'accordo al G7 per una tassazione comune sulle multinazionali di almeno il 15 per cento. (Rin)