Iraq: drone bombarda campo profughi di Makhmur, almeno tre le vittime

- Un drone ha bombardato questo pomeriggio il campo di rifugiati curdi di Makhmur, nel nord dell’Iraq, uccidendo almeno tre persone. L’attacco, secondo un comunicato del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ha avuto luogo alle 13:15 (ora locale). Non sono note per il momento ulteriori informazioni sull’attacco, confermato ai media iracheni dalle autorità della regione autonoma del Kurdistan. La notizia giunge pochi giorni dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di “ripulire” il campo di Makhmur, affermando che esso è un’“incubatrice” per i combattenti del Pkk. “Se non lo ripuliscono le Nazioni Unite lo ripuliremo noi, come Paese membro dell’Onu”, ha detto Erdogan, in un’intervista all’emittente turca “Trt Haber”. “Per quanto tempo ancora dobbiamo portare pazienza al riguardo?”, ha aggiunto il capo dello Stato di Ankara. (segue) (Res)