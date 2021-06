Iraq: drone bombarda campo profughi di Makhmur, almeno tre le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’eventuale operazione turca nel campo profughi curdo, situato 65 chilometri a sud del capoluogo del Kurdistan iracheno, Erbil, porterebbe le operazioni militari turche in territorio iracheno ben oltre l’area in cui queste si concentrano attualmente, ovvero nella fascia prossima al confine tra i due Paesi. Secondo un analista, citato da “Trt Haber”, potrebbe prendere il via presto una vasta operazione militare diretta contro i monti Kandil, al confine tra Iraq e Iran, e il Sinjar, presso il confine tra Iraq e Siria. Il campo di Makhmur, fondato nel 1990, ospita da due decenni migliaia di rifugiati provenienti dalla Turchia, dopo una migrazione di massa curdo-turca che Ankara ha affermato essere orchestrata direttamente dal Pkk. Con l’organizzazione paramilitare, le autorità turche combattono una guerra che dura da quasi 40 anni e ha provocato complessivamente 40 mila morti. (segue) (Res)