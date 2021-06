Iraq: drone bombarda campo profughi di Makhmur, almeno tre le vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate turche hanno lanciato ripetute operazioni contro il Pkk in territorio iracheno: le ultime due, denominate rispettivamente “Artiglio-Fulmine” e “Artiglio-Tuono”, sono state avviate il mese scorso nelle regioni irachene di Metina e Avasin-Basyan. La presenza militare turca nel territorio dell’Iraq è motivo di frizioni e tensioni tra Ankara e le autorità di Baghdad: solo di recente, il ministero degli Esteri iracheno ha convocato il rappresentante diplomatico turco nel Paese dopo una visita non annunciata e non coordinata del ministro della Difesa, Hulusi Akar, a una base militare turca nel Kurdistan. Le autorità turche hanno inoltre affermato di recente la volontà di costruire una base permanente nel territorio dell’Iraq. (Res)