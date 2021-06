© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 ha raggiunto "uno storico accordo sulla tassazione minima globale per le multinazionali. Solo qualche mese fa proposte come questa venivano bollate come irrealizzabili o peggio. Oggi con Joe Biden le cose stanno cambiando. Destra e sinistra esistono, nel mondo e in Italia". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano. (Rin)