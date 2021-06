Roma: assessore Infrastrutture, oltre 450 milioni per riqualificare strade, città sta cambiando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In 5 anni abbiamo impegnato oltre 450 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle strade. Cantieri visibili, lavori che stanno cambiando il volto delle nostre periferie e del Centro storico". Lo scrive su Facebook l'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo. "Gualtieri dice che le casse di Roma Capitale sono piene e non si spende? Basta guardare la città come è cambiata e come sta cambiando - aggiunge Meleo -. Abbiamo riavviato il ciclo manutentivo che abbiamo trovato fermo e rinnovato 800 km di strade nuove. Basta guardare il quadrante est della città: dopo decenni di chiacchiere da parte delle Amministrazioni precedenti, abbiamo demolito la Tangenziale davanti alla Stazione Tiburtina liberando il quartiere da un ecomostro e ora stiamo riqualificando tutto il Piazzale Ovest con nuove aree verdi, un progetto sostenibile e intermodale. Abbiamo impegnato - continua l'assessore - anche le risorse provenienti dallo Stato, 60 milioni di euro per interventi sul territorio e sulle nostre strade. Stiamo cambiando il volto del Centro storico grazie all'avvio del piano Sanpietrini, che valorizza ancor di più la nostra pietra simbolo adeguandola alle esigenze di viabilità e sicurezza degli utenti più deboli della strada, ciclisti e monopattini. Sono già stati realizzati gli interventi in via IV Novembre, Piazza Venezia e sono in corso quelli a via dei Cerchi. A breve partirà anche la riqualificazione di via Nazionale, un'altra strada strategica della città, via del Corso e viale Aventino. Senza dimenticare il grande lavoro che stiamo portando avanti per implementare e manutenere la rete di piste ciclabili esistente a Roma. Oltre 40 chilometri di interventi sui percorsi esistenti e quelli nuovi", conclude l'assessore Meleo.