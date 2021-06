Ambiente: Figliomeni (Fd'I), politiche e azioni concrete per salvaguardalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la Giornata mondiale dell'ambiente, evento riconosciuto in oltre cento Paesi tra cui l'Italia, e istituita dall'Assemblea Generale dell'Onu per ricordare la conferenza di Stoccolma svoltasi nel 1972. Il decorso di questi 49 anni ci ricordano come la tutela dell'ambiente sia sempre più ineludibile e fondamentale e che necessita di politiche concrete con un coinvolgimento non solo del privato cittadino, ma anche delle Istituzioni". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "È finito il tempo degli slogan, ma è necessario un impegno concreto e quotidiano", conclude Figliomeni. (Com)