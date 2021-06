Medio Oriente: Hamas, raid israeliani a Gaza hanno ucciso 90 ufficiali del movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid condotti dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza lo scorso maggio hanno ucciso 90 quadri del gruppo palestinese Hamas, e distrutto “solo il 3 per cento” dei tunnel utilizzati dal movimento nell’enclave. Lo ha detto il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, in un discorso tenuto oggi in occasione di un incontro con intellettuali e accademici palestinesi nella Striscia. La “resistenza” può “distruggere Tel Aviv con 130 missili in un colpo solo”, ha aggiunto Sinwar, sottolineando che “il nemico” non è riuscito a “distruggere le capacità della resistenza e ad attuare il suo piano, che richiede l’uccisione di 10 mila combattenti”. “Abbiamo davanti a noi un’occasione per porre fine alla frattura e rimettere in ordine la casa palestinese”, ha proseguito Sinwar, affermando che l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, senza Hamas, non è altro che “un salone politico”. (segue) (Res)