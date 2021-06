Medio Oriente: Hamas, raid israeliani a Gaza hanno ucciso 90 ufficiali del movimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un bilancio pubblicato pochi giorni fa dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, il numero finora accertato dei palestinesi uccisi nei raid a Gaza dello scorso maggio è pari in tutto a 260 persone, tra cui figurano 66 bambini, 40 donne e 17 anziani. Israele ha rivendicato di aver ucciso almeno 150 militanti di Hamas e altri gruppi palestinesi, tra cui diversi ufficiali di primo piano. L’Agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha intanto richiamato il direttore delle sue operazioni nella Striscia di Gaza, Matthias Schmale, e il suo vice, David De Bold, dopo le proteste e le minacce registrate contro i due funzionari nell’enclave palestinese. In precedenza, Schmale aveva affermato – in un’intervista all’emittente israeliana “Channel 12” – che i raid compiuti da Israele avevano colpito gli obiettivi in modo “molto preciso” e “sofisticato”, parole che i gruppi palestinesi hanno interpretato come una “difesa” dello Stato ebraico. (Res)