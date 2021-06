Nigeria: Stato islamico conferma la morte del leader di Boko Haram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Stato islamico dell'Africa occidentale (Iswap) ha confermato che l'ex leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, si è fatto esplodere dopo aver rifiutato di arrendersi a seguito dell'invasione del suo nascondiglio lo scorso 19 maggio. È quanto affermato dal leader dell'Iswap, Abu Musab al Barnawi, in un messaggio interno la cui registrazione è stata ottenuta dal sito d'informazione "HumAngle", lo stesso che per primo aveva dato la notizia della morte di Shekau. Nel suo discorso, pronunciato in lingua hausa, Al Barnawi ha descritto Shekau come "il leader della disobbedienza e della corruzione" e ha affermato che i suoi combattenti si sono rallegrati per la sua morte, rallegrandosi per il fatto che Shekau si sia arreso "nel modo più umiliante". Nel messaggio Al Barnawi riferisce di aver ordinato personalmente di uccidere Shekau per aver ucciso "credenti" musulmani. Secondo quanto riferito, i combattenti Iswap hanno attraverso il Sahara, sono entrati nel quartier generale di Shekau - la foresta di Sambisa - e si sono impegnati in uno scontro a fuoco con i suoi seguaci. Inizialmente Shekau sarebbe riuscito a scappare vagando nella foresta per cinque giorni, tuttavia i combattenti dell'Iswap sono stati in grado di localizzarlo e lo hanno inseguito fino a catturarlo. (segue) (Res)