Nigeria: Stato islamico conferma la morte del leader di Boko Haram (2)

- Secondo la versione di Al Barnawi, dopo essersi rifiutato di "pentirsi" e di giurare fedeltà, "Shekau ha preferito essere umiliato nell'aldilà piuttosto che essere umiliato sulla terra", facendosi esplodere con un giubbino esplosivo. Nel suo messaggio audio Al Barnawi ha quindi esortato i combattenti dell'Iswap nel lago Ciad a "non sedersi pigramente" e consentire alla fazione di Boko Haram rimasta fedele a Shekau di invadere le loro case, uccidere e rapire mogli e figli e trasformarli in "schiavi", e ha esortato il gruppo terroristico rivale a scegliere il dialogo contro i suoi combattenti. L'Iswap, che ha annunciato la scissione da Boko Haram nel 2016, aveva rotto con Shekau per il suo uso eccessivo della forza, in particolare nei confronti dei musulmani, nelle aree sotto la sua influenza. Secondo gli esperti, il messaggio interno di Al Barnawi rivela che centinaia di combattenti rimasti fedeli a Shekau sarebbero ancora attivi nel bacino del lago Ciad riuniti nel gruppo denominato Bakoura, i cui membri hanno lanciato la resistenza contro l'Iswap attorno all'asse del bacino del Niger, uccidendo alcuni membri dell'Iswap e rapendo i loro familiari. (Res)