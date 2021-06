Cultura: MiC su borghi, selezionati vincitori avviso pubblico per rigenerazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti selezionati sono stati presentati dai seguenti Comuni capofila: Comunanza, provincia di Ascoli Piceno (Marche), Pupun f.f. festival - Filere futuro festival del Piceno; Prizzi, provincia di Palermo (Sicilia), Sicani Creative Festival; Orani, provincia di Nuoro (Sardegna), Abitare connessioni; Stregna, provincia di Udine (Friuli Venezia-Giulia), Ikarus - Integrazione, cultura, ambiente, rurale, sostenibile; Valloriate, provincia di Cuneo (Piemonte), Nuove visioni per nuovi mondi; Mulazzo, provincia di Massa e Carrara (Toscana), Lunigiana Land Art; Revine Lago, provincia di Treviso (Veneto), Sssch Festival e Roghudi, provincia di Reggio Calabria (Calabria), Arcadia - progetto per la valorizzazione dell'area grecanica. (Com)