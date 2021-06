Ambiente: Perilli (M5s), impegnati per inserire tutela in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi "non rappresenta una qualsiasi celebrazione, ma è l'occasione concreta per ricordare il valore della tutela ambientale e per assumere impegni concreti in questa direzione. Il Movimento cinque stelle rappresenta la principale forza politica ecologista e siamo impegnati su tanti fronti della transizione ecologica". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluca Perilli, primo firmatario della proposta di legge per l'inserimento della tutela dell'ambiente degli animali in Costituzione. "Tra questi uno dei principali tasselli, se non quello fondamentale perché riguarda i principi su cui si regge il nostro ordinamento, è quello che riguarda l'inserimento della tutela dell'ambiente degli animali in Costituzione. Abbiamo già approvato questa riforma in commissione affari costituzionali al Senato e ci impegniamo a calendarizzate nella discussione il prima possibile in aula per giungere a svolgere tutti i passaggi previsti il prima possibile. Non si tratta di un atto simbolico, ma - conclude - di un elemento di assoluta rilevanza a garanzia della tutela degli ecosistemi e del benessere di ciascuno di noi".(Com)