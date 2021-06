Lavoro: Mitd, oltre 400 assunzioni per la transizione digitale della Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Semplificazioni vengono introdotte importanti novità per velocizzare le procedure di autorizzazione per la banda ultra larga, fornire una spinta decisiva al processo di copertura del territorio nazionale e aumentare, di conseguenza, il numero di cittadini e imprese che potranno usufruire dei servizi già disponibili. Ad oggi occorrono oltre 300 giorni per le procedure autorizzatorie gli scavi: il decreto taglia i tempi fino ad un massimo di 90 giorni, termine oltre il quale maturerà il silenzio assenso o potrà essere esercitato un potere sostitutivo. Per i cinque anni del Pnrr gli interventi di piccola entità a basso impatto ambientale, effettuati con la micro o mini trincea o per la sostituzione delle antenne già esistenti, sono invece esenti dalle autorizzazioni. (segue) (Com)