Lavoro: Mitd, oltre 400 assunzioni per la transizione digitale della Pa (3)

- Con la nuova regolamentazione le notifiche che oggi arrivano a casa attraverso raccomandate cartacee, saranno indirizzate direttamente al domicilio digitale. Nel decreto Semplificazioni è prevista anche l’elezione di un domicilio speciale per determinati atti e l’attribuzione di un domicilio digitale a tutti coloro che non lo hanno eletto. Un’altra importante novità dal decreto Semplificazioni: le certificazioni anagrafiche digitali saranno esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria, e in ogni caso il rilascio avverrà senza oneri per il richiedente. L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) sarà integrata con l’archivio nazionale dei registri dello stato civile e con le liste elettorali comunali. Inoltre per supportare i cittadini meno abili dal punto di vista tecnologico, il decreto introduce la possibilità di conferire una delega a un soggetto in possesso di identità digitale (Spid o Carta d’identità elettronica Cie) che potrà accedere ai servizi pubblici online in sostituzione della persona meno digitale. (segue) (Com)