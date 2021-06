Lavoro: Mitd, oltre 400 assunzioni per la transizione digitale della Pa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il provvedimento si rafforzano e si semplificano i meccanismi per la condivisione dei dati della Pa. In questo modo non dovrà più essere chiesto ai cittadini o alle imprese di fornire numerose volte i dati (già in possesso di altre amministrazioni) o di recarsi in diversi uffici per ritirare le pratiche. Il processo di scambio dei dati tra amministrazioni sarà automatico e avverrà su una piattaforma dedicata che vedrà collegate tutte le più importanti banche dati seguendo linee guida comuni. Infine le amministrazioni che non rispetteranno gli obblighi e linee guida indicati dal Dtd potranno essere sanzionate dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), che segnalerà le violazioni più gravi al presidente del Consiglio dei ministri per l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi o per la nomina di un commissario incaricato di porre rimedio ai ritardi e alle inadempienze. E’ previsto che i proventi delle sanzioni vadano a sostenere in parti uguali sia l’attività di AgID che i progetti di innovazione e trasformazione digitale delle amministrazioni più virtuose attraverso il Fondo per l’Innovazione. (Com)