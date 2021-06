Spagna: feriti due italiani in una sparatoria a Ibiza, in gravi condizioni un 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani di 28 e 35 anni sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, in una sparatoria avvenuta all'interno di una villa privata a Santa Eularia, ad Ibiza. Come riferisce il quotidiano "El Periodico de Ibiza", alle 2:45 di questa notte alcuni individui sono entrati nella villa mentre si stava tenendo una festa privata aprendo il fuoco. Quando gli agenti della Guardia Civil e gli operatori sanitari sono giunti sul posto hanno trovato due uomini feriti, il più grave dei quali è un giovane di 28 anni di nazionalità italiana in arresto cardiaco e con varie ferite di arma da fuoco alla testa e agli arti, il quale è stato trasportato d'emergenza al Policlinico Nostra Signora del Rosario. L'altra vittima, un 35enne sempre di nazionalità italiana, è stato trasportato all'ospedale Can Misses con ferite di minore entità. La Guarda Civil, che indaga sul caso, sta raccogliendo prove e dichiarazioni di vari testimoni sulla scena dell'incidente. (Spm)