Carabinieri: Orlando, auguri ad Arma e grazie a comando Tutela del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri all’Arma dei Carabinieri che oggi compie 207 anni. Questa giornata è l’occasione per un mio ringraziamento sentito alle donne e agli uomini del comando per la Tutela del lavoro, insigniti della medaglia d’oro al Merito civile per lo straordinario impegno che ogni giorno mettono nel delicato e complesso servizio per la tutela della sicurezza e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo dichiara in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in occasione dei 207 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. (Com)