Giustizia: Moles, serve impegno corale per tribunale Melfi

- "Ho incontrato l'onorevole Nicola Pagliuca, coordinatore provinciale di Forza Italia a Potenza, e Filomena Latocca, coordinatrice cittadina di Forza Italia a Melfi, con i quali abbiamo affrontato la questione del Tribunale di Melfi". Lo afferma in una nota il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata. "Il tema è a noi molto caro da sempre e per questo, alla luce della costituzione della Commissione interministeriale per la giustizia nel Mezzogiorno, la settimana prossima incontrerò il ministro per il Sud Mara Carfagna affinché il problema del tribunale di Melfi sia tenuto nella considerazione che merita, favorendo anche l'audizione di esponenti del Foro di Melfi. Anche in qualità di sottosegretario del governo Draghi, oltre che di commissario regionale di Forza Italia ritengo che, considerato il nuovo impulso che questo esecutivo ha intenzione di dare al sistema economico, sociale e della giustizia del nostro Paese sia necessario l'impegno di tutti per trovare soluzioni alle deficienze del passato", conclude. (Com)