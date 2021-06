Francia: Eliseo, Macron lancia gli Stati generali della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato l'iniziativa nota come Stati generali della giustizia. È quanto reso noto dall'Eliseo. "Il presidente ha deciso di lanciare l'iniziativa dopo un colloquio con la presidente della Corte di Cassazione, Chantal Arens, e il procuratore generale Francois Molins", fa sapere l'Eliseo in una nota, precisando che durante i colloqui Macron ha ricordato "il suo profondo attaccamento al principio della separazione dei poteri". Secondo quanto riferito dall'Eliseo, Macron ha quindi chiesto che il ministro della Giustizia, Eric-Dupond Moretti, renda conto ogni anno al Parlamento della politica penale del governo. L'annuncio giunge in un momento in cui le istituzioni giudiziarie francesi sono finite al centro di forti critiche, provenienti soprattutto dalle forze dell'ordine e dall'opposizione. Lo scorso 19 maggio, ad esempio, migliaia di poliziotti hanno manifestato davanti all'Assemblea nazionale di Parigi per chiedere maggiore protezione e pene più severe. All'iniziativa ha preso parte anche il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. (Frp)