Carabinieri: Gasparri (FI), auguri e grazie ad Arma, si rinnovi presto contratto

- "Auguri a tutti i Carabinieri d’Italia in occasione della Festa dell’Arma. Anche in questi mesi difficili, l’Arma dei Carabinieri è stata sul territorio accanto ai cittadini sostenendo la popolazione italiana colpita dal Covid. Ha agito ovunque per tutelare la sicurezza pubblica con spirito di sacrificio ed abnegazione. Ma i Carabinieri sono in prima linea anche sulla scena internazionale, nelle missioni che li vedono protagonisti. Grazie per tutto quello che fanno ogni giorno per il popolo italiano e non solo. Ci auguriamo che il nuovo governo rinnovi presto il contratto del comparto sicurezza-difesa, riconoscendo quella specificità che Forza Italia ha voluto introdurre nella legislazione italiana, che deve essere concretizzata con interventi normativi ed economici sostanziosi". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa del Senato. (Com)